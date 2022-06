Ciclismo

Giro del Delfinato - Follia di Molano: rifila una manata a Hugo Page e viene squalificato. Rivivi tutto

GIRO DEL DELFINATO - Storie tesissime tra Hugo Page e Juan Sebastian Molano. Il colombiano della UAE Emirates, a pochi km dall'arrivo, si aggrappa alla sella del francese rischiando di buttarlo a terra, e poco dopo gli rifila una manata in faccia. La Giuria dei Commissari non ha esitato nel post tappa: squalifica per il corridore colombiano che torna a casa.

00:00:35, 2 ore fa