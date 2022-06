Ciclismo

Giro del Delfinato - Groenewegen si stacca, che trainate di Ganna ma vince van Aert: gli highlights

GIRO DEL DELFINATO - Ancora una volta van Aert che bissa il successo di Beauchastel. Questa era l'ultima occasione per le ruote veloci, diciamo così, ma Groenewegen si è staccato sui dentelli finali. I fuggitivi hanno dato davvero fastidio al gruppo, ripresi solo grazie al grande sforzo di Ganna. Ma Hayter è stato poi battuto da van Aert che fa 5 in stagione e 34 in carriera.

00:03:20, 16 minuti fa