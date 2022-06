Ciclismo

Giro del Delfinato - Questa volta vince van Aert: Meeus e Hayter ko, Bagioli 7°, rivivi la volata

GIRO DEL DELFINATO - Nonostante il tentativo di rimonta di Jordi Meeus, van Aert questa volta non lascia scampo agli avversari e brucia tutti a Chaintré. 2a vittoria in questo Delfinato per il belga, 5a vittoria stagionale, 34esimo successo in carriera. Solo 3° Hayter, questa volta, nonostante il grande lavoro per lui di Ganna. Bagioli si piazza invece al 7° posto.

00:01:36, 26 minuti fa