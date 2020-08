Doping a 80 anni? Barbara Gicquel squalificata per aver usato metiltestosterone in una crono

Non c'entra l'età si suol dire... Barbara Gicquel è stata squalificata dalla USADA (agenzia statunitense contro il doping) per aver utilizzato durante alcune competizioni la sostanza vietata del metiltestosterone. La Gicquel, 80enne, era solita cimentarsi in prove a cronometro, nella categoria 75-79 ann,i con svariati record mondiali nei 500 metri.

Incredibile, ma vero. La ciclista americana Barbara Gicquel è stata squalificata per doping dall'USADA (agenzia statunitense per la lotta al doping). Fin qui nulla di strano, con la speranza di vedere sempre più rari i casi di doping nel ciclismo. Se non che la ciclista fermata fosse una 80enne...

Barbara Gicquel è infatti una delle cicliste più famose nella categoria “over”, avendo partecipato - e conseguito svariati titoli e record - nelle prove a cronometro di 500 metri su pista, nella categoria 75-79 anni. Era stato segnalato un campione sospetto del 29 agosto dello scorso anno - durante i campionati nazionali americani - e, dopo una serie di analisi, è stata riscontrata la presenza di metaboliti del metiltestosterone, un prodotto anabolico.

La signora Gicquel si è difesa dicendo di utilizzare un farmaco che contiene queste sostanza, richiedendo poi un'esenzione retroattiva, esenzione però non accettata dall'USADA.

Il farmaco contiene una sostanza proibita dall'USADA e pertanto la richiesta di esenzione è stata respinta. Le informazioni mediche fornite non dimostrano una condizione medica che richiedesse l'uso di metiltestosterone e il suo utilizzo ha indotto un ulteriore beneficio atletico oltre al recupero della salute. [Il comunicato dell'USADA]

Insomma, un vero e proprio pasticcio. Non solo la Gicquel è stata squalificata, ma le sono stati annullati tutti i risultati conseguiti dal 29 agosto 2015 ad oggi tra titoli nazionali di inseguimento individuale, sprint e cronometro.

