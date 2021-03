Ciclismo

Ciclismo - Covid? Alla E3 Saxo Bank Classic ci pensa il robot a dare la medaglia ad Asgreen

E3 SAXO BANK CLASSIC - Adesso arriva anche il robot! Sul podio della Classica di Harelbeke, l'eroe di giornata Kasper Asgreen - oltre a Sénéchal e van der Poel - vengono premiati da un robottino. Così una persona in meno ad andare in giro per il palco, evitando così ulteriori contagi.

00:01:56, un' ora fa