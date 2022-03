Ciclismo

Ciclismo, E3 Saxo Bank Classic - Küng si prende il 3° posto, ma che bravo Girmay in volata davanti a Mohoric

E3 Saxo Bank Classic - Non resta che le briciole per gli altri dopo la vittoria di van Aert e il secondo posto del suo compagno di squadra Laporte. C'è volata per l'ultimo gradino del podio ma, in realtà, Küng anticipa tutti. Si piazza al 4° posto un ottimo Girmay con il corridore eritreo che si conferma molto adatto su percorsi del genere.

00:00:46, 2 ore fa