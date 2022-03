Ciclismo

Ciclismo, E3 Saxo Bank Classic - Van Aert devastante, Jumbo super, Asgreen sfortunato: gli highlights

E3 SAXO BANK CLASSIC - E sono due le Classiche messe in bacheca da Wout van Aert in questo 2022. Dopo la Omloop arriva anche l'E3 di Harelbeke, una sorta di antipasto del Giro delle Fiandre. Il belga mette tutti in fila, da Campenaerts a Sagan, da Mohoric a Asgreen. Sfortunato il danese, però, che perde il suo compagno di squadra nel finale e non riesce a far partire la rimonta. Ma che Jumbo!

00:02:52, 39 minuti fa