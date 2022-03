Ciclismo

Ciclismo, E3 Saxo Bank Classic - Van Aert: "Il ciclismo è davvero duro. Laporte? Ci saranno altre chance"

E3 SAXO BANK CLASSIC - Anche Wout van Aert è sfinito dopo la vittoria ottenuta ad Harelbeke e aggiunge: "Cosa ho imparato in vista del Fiandre? Che le corse sono davvero dure". Poi sul fatto di decidere, in famiglia, a chi lasciare la vittoria: "Ci saranno altre occasioni per Christophe e per gli altri".

00:01:47, 23 minuti fa