Ciclismo

Étoile de Bessèges - Ganna: "Vittorie che danno morale, ora aiuterò Adam Yates all'UAE Tour"

ETOILE DE BESSEGES - Filippo Ganna è contento per questa seconda vittoria nella corsa a tappe francese che dà morale a lui e all'Ineos Grenadiers. L'azzurro svela anche i suoi prossimi obiettivi: andare all'UAE Tour per conquistare la generale con Adam Yates e, perché no, vincere la cronometro di Al Hudayriat Island (alla 2a tappa).

00:00:57, 19 Visualizzazioni, 33 minuti fa