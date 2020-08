Evenepoel ha voluto ringraziare Pauwels con un messaggio su Twitter e ha spiegato anche come ha appreso la notizia dell’investigazione dell’UCI:“Grazie mille, Serge Pauwels, per aver spiegato la situazione in cui mi trovavo. Sarò onesto. Questa mattina ho pianto nel mio letto d’ospedale tra le braccia di mio padre. È così che mi sentivo di m***a.. Stavo combattendo per la mia vita in quel momento. E la mia squadra ha fatto il meglio per me”.