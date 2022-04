Ciclismo

Freccia del Brabante - Demi Vollering pronta per le Ardenne: rivivi la vittoria al Brabante

FRECCIA DEL BRABANTE - Andata addirittura in fuga, la Vollering ha poi stroncato Pauliena Rooijakkers a 10 km dal traguardo. La ciclista della SD Work è così arrivata in solitaria a Overijse dove l'anno scorso si era piazzata 2a. È ormai pronta per le Ardenne: i suoi due grandi obiettivi sono Freccia Vallone e Liegi-Bastone-Liegi.

00:01:36, 34 minuti fa