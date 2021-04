Ciclismo

Freccia Vallone - Colpo di scena: caduta per Pidcock che perde terreno

FRECCIA VALLONE - A 28 km dall'arrivo, incoveniente per Pidcock che viene coinvolto in una caduta. A terra anche Philippe Gilbert. Brutta botta per Pidcock che perde tempo e energie anche se riesce a rimontare in gruppo grazie all'aiuto di Geoghegan Hart.

00:01:25, un' ora fa