Ciclismo

Freccia Vallone - Teuns: "È più importante questa vittoria alla Freccia Vallone di quelle al Tour de France per me"

FRECCIA VALLONE - Dopo aver mancato la Freccia del Brabante, di casa sua, Teuns si è riscattato vincendo la Freccia Vallone. Per il corridore della Bahrain Victorious questo successo vale tutti gli altri conquistati, comprese le due vittorie in carriera al Tour de France e non erano male come tappe. Teuns è arrivato 1° a La Planche des Belles Filles nel 2019 e a Le Grand-Bornand nel 2021.

00:01:37, 31 minuti fa