Ciclismo

Gent-Wevelgem, È grande Italia con Nizzolo, Trentin e Colbrelli, ma vince van Aert: rivivi lo sprint

GENT-WEVELGEM - Che successo di Wout van Aert che batte in volata i tre tenori italiani. Niente da fare per Nizzolo, Trentin e Colbrelli che fanno però una gara immensa e non si sono fatti staccare sui muri disseminati nel percorso. Niente da fare per Sam Bennett che a 16 km dal traguardo ha una crisi di stomaco.

00:01:56, un' ora fa