Ciclismo

Ciclismo, Giro Donne 2022 - Che paura per Annemiek van Vleuten! Sbaglia la curva in discesa e si ribalta

GIRO DONNE - Che rischio terribile per Annemiek van Vleuten. La maglia rosa del Giro Donne, lanciata in discesa verso la vittoria di tappa ad Aldeno, sbaglia la curva e per poco non finisce oltre la ringhiera. Fortunatamente si rimette in bici quasi subito e arriva sana e salva all'arrivo.

00:00:41, un' ora fa