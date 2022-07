Ciclismo

Ciclismo, Giro Donne 2022 - Chiara Consonni: "Felice del successo, ho regalato un’emozione alla squadra"

GIRO DONNE - Per la ventitreenne di Ponte San Pietro è il primo successo al Giro in carriera, collezionando così la quarta vittoria del suo 2022 e confermando così tutte le sue qualità velocistiche. Una ulteriore conferma del fatto che il movimento azzurro sta offrendo tanto talento per il futuro.

00:00:35, 19 minuti fa