Ciclismo

Giro d'Italia femminile: Kristen Faulkner resiste al rientro di Cavalli: vittoria e maglia verde

Kristen Faulkner, australiana della Bike Exchange, festeggia il suo secondo successo in questa edizione del Giro d'Italia femminile vincendo per distacco la nona tappa, con traguardo in salita a San Lorenzo Dorsino. L'impresa le vale la maglia verde, simbolo del primato nella classifica degli scalatori. Secondo posto per l'azzurra Marta Cavalli.

00:00:57, un' ora fa