Giro Donne 2022. Quelli che ci aspettano all’orizzonte saranno 11 giorni (10 di corsa e uno di riposo) a tutto gas. Le oltre 140 atlete provenienti dalle migliori 24 squadre al mondo Ci siamo, finalmente: giovedì 30 giugno partirà il. Quelli che ci aspettano all’orizzonte saranno 11 giorni (10 di corsa e uno di riposo) a tutto gas. Le oltre 140 atlete provenienti dalle migliori 24 squadre al mondo battaglieranno lungo un percorso di 1000km . L’Italia, che non vince questa corsa da ben 14 anni (Fabiana Luperini, nel 2008), vuole provare a sognare sulle ali dell’entusiasmo di Marta Cavalli ed Elisa Longo Borghini . Occhio però anche all’eterna Annemiek van Vleuten: alla soglia dei 40 anni la leonessa non molla di una virgola.

Premium Ciclismo Giro Donne | 1a tappa 14:00-16:00

Ad

CHI VINCE IL GIRO DONNE 2022? Marta Cavalli Elisa Longo Borghini Annemiek van Vleuten

Giro d'Italia Donne La startlist provvisoria: Balsamo, Cavalli e Longo Borghini ci sono UN GIORNO FA

Dove seguire in tv e streaming il Giro Donne

La prima tappa del Giro Donne sarà trasmessa in DIRETTA su Eurosport 1 (Canali 210 di Sky e su DAZN) con la telecronaca di Fabio Panchetti e Ilenia Lazzaro a partire dalle 14:00. La tappa sarà visibile anche in streaming sempre dalle 14:00 su Eurosport Player, Discovery+ ( Scopri l'offerta ) e GCN+ con tanti contenuti esclusivi in più. Sarà anche possibile recuperare tutte le corse On Demand su tutte le nostre piattaforme.

Il ritorno di Elisa Balsamo: sua la terza tappa, gli highlights

Il percorso

La corsa prende il via dal capoluogo sardo, Cagliari, con un crono-prologo individuale. Si tratta di un piccolo cambiamento rispetto alla solita cronometro a squadre che è stata un punto fermo del Giro Donne (prima chiamato Giro Rosa) dal 2017. Il percorso è molto breve: le atlete percorreranno solamente 4.75km con due curve e una inversione a U, per un totale di 25 metri di dislivello. Insomma, una prova adatta a tutte quelle ragazze capaci di sviluppare potenza in pochi metri. Non di certo una tappa endurance, ma quelle non tarderanno ad arrivare.

I favoriti

Inutile nascondersi, la prima super favorita per il crono-prologo intorno a Cagliari è sempre lei: Annemiek van Vleuten (Movistar). La campionessa olandese, vincitrice della corsa rosa nel 2018 e nel 2019, ha tantissima voglia di cercare il terzo trionfo e vorrà partire a tutto gas sui 4.75km che si snodano nel capoluogo sardo. Alle sue spalle, occhi per Juliette Labous (DSM), Kristen Faulkner (BikeExchange), Joscelin Lowden (Uno-X), le nostre Marta Cavalli (FDJ)ed Elisa Longo Borghini (Trek), Emma Norsgaard (Movistar) e Marianne Vos (Jumbo-Visma).

***** van Vleuten

**** Longo Borghini, Labous, Faulkner

*** Lowden, Cavalli, Norsgaard, Vos

** Kirchmann, Roy, Thomas, Williams

* Ludwig, Baker, Balsamo, Brand, Koster

La van Vleuten fa il vuoto: rivivi l'attacco decisivo sulla Roche-aux-Faucons

Info utili

-Orario di partenza: 12:50,

-Orario di arrivo: tra le 15:35 e le 16.00,

-Lunghezza: 4.75 km,

-Dislivello: 25 metri,

Wiebes fa tripletta, Longo Borghini regina per 1 secondo: gli Highlights

Giro d'Italia Donne Il percorso ai raggi x: Passo Maniva e tappe in Trentino decisive UN GIORNO FA