Ciclismo

Giro Classic: l'attacco decisivo di Nibali in discesa sullo Stelvio con tanto di Bunny hop

Scollinato l'Umbrailpass insieme a Quintana, Vincenzo Nibali si è lanciato in una delle sue solite discese all'inseguimento di Mikel Landa andato in fuga. L'obiettivo del siciliano era duplice: vincere la tappa e riaprire la classifica generale che in quel 2017 vedeva Dumoulin saldamente al comando.

00:00:46, 143 Visualizzazioni, 22 minuti fa