Ciclismo

Giro d'Italia 2020 - Démare saluta la ciclamino: "Chapeau alla Groupama-FDJ"

GIRO D'ITALIA - Non è arrivato il pokerissimo, ma Démare è addirittura andato in fuga per chiudere matemateciamente il discorso maglia ciclamino con la volata del traguardo volante. Poi un ulteriore ringraziamento a tutta la sua squadra.

00:01:25, 14 Visualizzazioni, un' ora fa