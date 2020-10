Ciclismo

Giro d'Italia 2020 - Puccio: "Vogliamo vincere il Giro con Geoghegan Hart"

GIRO D'ITALIA - La quiete prima della tempesta, o forse no? In attesa di capire se si partirà e quando si partirà verso Asti, Puccio è senza misure: "Domani faremo all-in per vincere il Giro".

00:00:57, 56 Visualizzazioni, un' ora fa