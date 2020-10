Ciclismo

Giro d'Italia 2020 - Scinto furioso! Sta per dare la borraccia a Visconti, ma non si può

Il ds della Vini Zabù-KTM sta per dare la borraccia al proprio corridore, Giovanni Visconti in fuga, ma non si può fare per la regola dei 20 km. Scinto se la prende e lancia via la borraccia.

un' ora fa