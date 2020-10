Ciclismo

O'Connor questa volta ce la fa, Almeida si innervosisce: gli highlights

GIRO D'ITALIA - Grande bagarre tra gli uomini andati in fuga, con O'Connor che questa volta sceglie il timing perfetto per andare a vincere la tappa. Visconi non riesce ad entrare, Ruben Guerreiro sì che gli sfila la maglia azzurra. Tra i big è più sfida mentale che di gambe, con gli uomini di classifica che arrivano tutti insieme.

11 minuti fa