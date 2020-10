Ciclismo

Vince sempre Ganna, Geoghegan Hart romantico a Milano: gli highlights

GIRO D'ITALIA - Cala il sipario sul Giro d'Italia che ha visto trionfare Tao Geoghegan Hart che ha fatto una cronometro migliori rispetto al suo rivale Hindley. A vincere è poi Filippo Ganna che fa 3 su 3 nelle prove contro il tempo in questo Giro. Non a caso, è il campione del mondo in carica.

00:03:45, 180 Visualizzazioni, un' ora fa