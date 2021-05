Ciclismo

Ciclismo - Giro d'Italia 2021, tappa 15: Grado-Gorizia, il percorso in 3D

GIRO D'ITALIA - Dopo le fatiche dello Zoncolan, altra tappa impegnativa con la carovana rosa che sconfinerà fino in Slovenia. Al km 66 si entrerà in un circuito da ripetere due volte, con i corridori che affronteranno in tre occasioni lo strappo di Gornje Cerovo. Poi ultimo strappo a Nova Gorica, a 3 km dall'arrivo, prima del rientro in Italia per il finale di Gorizia.

00:00:55, un' ora fa