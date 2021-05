Ciclismo

Ciclismo, Giro d'Italia, Albanese: "Si arriva nella mia regione, darò tutto per ottenere il massimo"

GIRO D'ITALIA - Le parole di Vincenzo Albanese prima del via dell'ottava tappa, frazione in cui il corridore della Eolo-Kometa torna dalle sue parti e in cui potrebbe dare vita ad un attacco da lontano.

00:01:18, 44 minuti fa