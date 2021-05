Ciclismo

Ciclismo, Giro d'Italia - Contatto Sagan-Pasqualon, poi vince Caleb Ewan: rivivi la volata

GIRO D'ITALIA - Seconda vittoria di tappa in questo Giro per Caleb Ewan, che fa 5 in carriera alla corsa rosa. Nonostante l'arrivo di Termoli salisse leggermente, l'australiano è stato ancora una volta più forte, sfruttando addirittura il lavoro di Gaviria che aveva provato ad anticipare tutti. Niente da fare per Sagan che si tocca con Pasqualon prima dell'inizio dello sprint.

00:00:32, un' ora fa