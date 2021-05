Ciclismo

Ciclismo, Giro d'Italia - Filippo Ganna: "Anche bucando riesco a vincere le crono. Bernal campione, non ha deluso"

GIRO D'ITALIA - Altre due vittorie in questo Giro per Filippo Ganna che si sommano alle 4 della scorsa stagione. La crono di Milano l'ha conquistata nonostante una foratura che gli ha fatto perdere circa 30'', pazzesco! Parole al miele poi per il suo capitano Egan Bernal che ha conquistato la maglia rosa.

00:01:15, 2 ore fa