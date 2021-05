Ciclismo

Ciclismo, Giro d'Italia - Simon Yates stacca Bernal, João Almeida ancora beffato: gli highlights della 19a tappa

GIRO D'ITALIA - Simon Yates prova a riaprire il Giro. Bernal fatica, ma non molla e resta a distanza di sicurezza quando mancano ormai solo due tappe alla fine della Corsa Rosa. Basteranno 2'49'' per trionfare a Milano. Nel mezzo Damiano Caruso che ora si deve guardare proprio dal britannico. Niente da fare per João Almeida che centra ancora il 2° posto dopo quello di Sega di Ala.

00:04:51, un' ora fa