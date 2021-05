Ciclismo

Ciclismo, Giro d'Italia - Sobrero: "L'ammiraglia della FDJ mi ha chiuso in curva. C'è rammarico, ho dato tutto"

GIRO D'ITALIA - È sicuramente deluso Matteo Sobrero per il finale della sua crono e per quel momento in cui si è ritrovato bloccato con l'ammiraglia della Groupama-FDJ che lo ha bloccato in curva. Pensare che Sobrero è arrivato a 14'' da Ganna che ha vinto la tappa. Se non fosse stato chiuso, il corridore dell'Astana avrebbe potuto alzare le braccia al cielo?

00:01:46, un' ora fa