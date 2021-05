Ciclismo

Ciclismo, Giro d'Italia - Vento, cadute e Caleb Ewan: gli highlights della 5a tappa

GIRO D'ITALIA - A Novara non si era anche visto, ma si prende un bel riscatto Caleb Ewan con la vittoria di Cattolica dove mette in fila Nizzolo, Viviani e Sagan. Purtroppo tante cadute nel finale, anche per i big di classifica: a terra Pavel Sivakov e Mikel Landa.

00:05:42, un' ora fa