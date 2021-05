Ciclismo

Giro 360, tappa 9: Bernal felice in rosa, a ritmo rap

Egan Bernal stravolge il Giro d’Italia nella 9a tappa da Castel di Sangro a Campo Felice. Sembrava fatta all’ultimo km per Bouchard e Bouwman ma ai -400m scatta il colombiano, Giulio Ciccone prova a tenere la ruota del corridore della Ineos ma non può nulla. Bernal si prende tutto: tappa e maglia rosa in una frazione caratterizzata da una fuga partita tardi e dalla caduta paurosa di Matej Mohoric.

00:05:30, 40 minuti fa