Ciclismo

Giro d'Italia - Attila Valter: "Ho fatto andare la fuga, era più facile controllare la gara"

GIRO D'ITALIA - "Felice passare un altro giorno in maglia rosa". Valter aveva una strategia molto chiara quest'oggi, lasciare andare la fuga non dando così ai capitani la possibilità di farsi stuzzicare dalla possibile vittoria di tappa. Strategia efficace, perché Valter è riuscito a portare a casa un altro giorno in maglia rosa.

00:01:51, 37 minuti fa