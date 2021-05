Ciclismo

Giro d'Italia - Brambilla litiga con Bennett, Nibali attacca, vince Vendrame: gli highlights della 12a tappa

GIRO D'ITALIA - Non cambia nulla in classifica generale con gli attacchi di Ciccone e Nibali che vengono controllati dalla Ineos Grenadiers, ma si ritira Soler dopo una caduta. Out anche De Marchi e Mader. La fuga arriva in porto e, tra Brambilla e Bennett che litigano, ecco che vince Vendrame.

00:05:33, un' ora fa