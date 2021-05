Ciclismo

Giro d'Italia - Caleb Ewan: "La prima è andata: voglio vincere anche a Tour e Vuelta in questo 2021"

GIRO D'ITALIA - Caleb Ewan vuole fare una Tripla Corona tutta sua in questo 2021, ovvero vincere almeno una tappa in tutti i Grandi Giri in stagione. La prima è andata con questa vittoria di Cattolica, per quanto riguarda il Giro d'Italia, poi toccherà a Tour de France e Vuelta. Ce la farà?

00:01:18, 36 minuti fa