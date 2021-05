Ciclismo

Giro d'Italia - Filippo Ganna: "Se non dovessi vincere a Torino non mi taglio le vene"

GIRO D'ITALIA - È un Filippo Ganna che vuole vincere a questo Giro d'Italia, ma che non ha l'assillo del risultato. Se non dovesse vincere la crono di Torino non sarebbe un grosso problema, dice il corridore della Ineos Grenadiers, perché ci sono altri giorni dove poter colpire. Non per forza a crono. E poi su Bernal: "Egan vuole dimostrare di poter colpire come al Tour".

