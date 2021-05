Ciclismo

Giro d'Italia, Magrini commosso: “Gli occhi di Caruso mi hanno ricordato Scarponi”

GIRO D'ITALIA - Riccardo Magrini commenta la vittoria di Damiano Caruso sull’Alpe Motta nel consueto Facebook live di fine tappa: “È come commentare uno di famiglia, uno di noi. Non l’ho detto in cronaca e lo dico adesso: Damiano Caruso aveva gli occhi, le espressioni che mi ricordavano Michele Scarponi. Ha vinto l’umiltà”.

00:01:00, 22 minuti fa