Ciclismo

Giro d'Italia - Tosatto: "Spero che per Sivakov sia solo una botta e non di più"

GIRO D'ITALIA - C'è fermento in casa Ineos Grenadiers per capire l'entità dell'infortunio di Pavel Sivakov. Tosatto, uno dei direttori sportivi della Ineos, spera sia solo una botta e non una frattura alla clavicola. L'esito è atteso nelle prossime ore.

00:01:04, 22 minuti fa