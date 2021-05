Ciclismo

Giro d'Italia - Vlasov: "Finale di Ascoli molto duro, ci sarà da divertirsi"

GIRO D'ITALIA - Primo vero arrivo in salita a questo Giro d'Italia con la salita di San Giacomo. Vlasov pronto a partire per aumentare il proprio vantaggio in classifica generale.

00:00:59, 41 minuti fa