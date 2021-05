Ciclismo

Giro d'Italita - Volpi: "Landa? Bisogna lavorare più sulla sicurezza e guardare meglio i finali"

GIRO D'ITALIA - L'uscita di scena di Mikel Landa scotta ancora, ovviamente, in casa Bahrain Victorious, soprattutto per come è arrivata. Volpi spera in dei passi avanti sulla sicurezza strale, perché il finale di Cattolica era troppo tortuoso. Poi sulla neutralizzazione del tempo estesa ai -10 km...

00:02:29, un' ora fa