Ciclismo

Ciccone: "Quest'anno ho più responsabilità, ma non è un problema"

GIRO D'ITALIA - Le parole di Giulio Ciccone a Cycling Show in vista dell'imminente corsa rosa, per la quale il corridore della Trek Segafredo ha grandi progetti. L'abruzzese parla di obiettivi, della sua squadra, dei cambiamenti rispetto al passato e di cosa significhi questa corsa per lui e per qualsiasi corridore italiano.

00:03:49, 39 minuti fa