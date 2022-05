Ciclismo

Colpo di scena: Carapaz-Van der Poel all'attacco!

GIRO D'ITALIA - Fase di gara molto confusa, con tanti corridori che provano ad attaccare e la fuga che non prende piede. E allora partono anche due nomi non casuali: Richard Carapaz e Mathieu van der Poel. Ovviamente il gruppo non può non rispondere.

00:00:28, 23 minuti fa