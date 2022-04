Nella seconda parte del percorso è prevista la tappa – con ogni probabilità per velocisti – da Borgo Valsugana a Treviso. Una prima asperità sarà rappresentata dalle Scale di Primolano, poi i girini percorreranno le strade di Fonzaso e Feltre, attraverseranno il ponte sul Piave per toccare nell’ordine Valdobbiadene, Guia, Col San Martino, Refrontolo, Formeniga di Vittorio Veneto, il classico Muro di Ca’ del Poggio e Santa Maria di Feletto.

