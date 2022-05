Ciclismo

Giro d'Italia 2022 - Diego Rosa: "Alla prossima vado in fuga, c'è qualcuno che mi ha già sfidato per i GPM"

GIRO D'ITALIA - Altro giorno in maglia azzurra per Diego Rosa, anche perché nella frazione di Reggio Emilia non c'era neanche un GPM per aumentare o perdere margine. Il corridore della Eolo Kometa, però, promette battaglia alla prossima Parma-Genova, anche perché qualcuno nel gruppo l'ha già sfidato. E poi sulla tappa di Torino...

00:01:21, un' ora fa