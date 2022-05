Ciclismo

Giro d'Italia 2022 - Finisce l'avventura di Diego Rosa dopo 141,5 km di fuga: è l'eroe di giornata

GIRO D'ITALIA - Una tappa lunghissima, con un solo uomo in fuga. E dire che ci è andato solo per fare il GPM. Diego Rosa ha continuato la sua azione e si è fatto 141,5 km in solitaria prima di essere ripreso dal gruppo maglia rosa a 28,5 km dal traguardo. È stato per noi un eroe, perché ha animato una giornata - in realtà - molto noiosa.

00:00:54, 19 minuti fa