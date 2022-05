Ciclismo

Giro d'Italia 2022 - Hirt fa sua la Montagna Pantani di questa edizione: passa per 1° sul Valico di Santa Cristina

GIRO D'ITALIA - Quest'anno era il Valico di Santa Cristina la 'Montagna Pantani', visto che il Mortirolo veniva affrontato dal versante di Edolo e non dal solito di Mazzo di Valtellina. A transitare per primo è Jan Hirt che aveva appena attacco Arensman, è il trampolino di lancio giusto per il successo di tappa dell'Aprica.

00:01:46, 20 minuti fa