Ciclismo

Giro d'Italia 2022 - Il gruppo si spacca: Pozzovivo si salva, ma Juan Pedro Lopez resta attardato

GIRO D'ITALIA - Gruppo a tutta per andare a riprendere i fuggitivi ma, prima di entrare nel circuito di Treviso, il plotone si spacca in due. Si salva per un filo Domenico Pozzovivo, ma resta attardato Juan Pedro Lopez, la maglia bianca di questo Giro. Saranno dolori al traguardo per il corridore spagnolo.

00:01:01, 14 minuti fa