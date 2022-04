con la prima tappa per i velocisti. Dopo l’arrivo all’insù di Visegrad e la cronometro di 9.2km intorno a Budapest, il gruppo passerà sul primo arrivo interamente dedicato alle ruote veloci. Tappa abbastanza facile, con un dislivello praticamente impercettibile. C'è un GPM di quarta categoria a meno di 15km dall’arrivo e qualche cambio di direzione sul rettilineo finale. Il Giro d'Italia 2022 saluta l'Ungheria. Dopo l’arrivo all’insù di Visegrad e la cronometro di 9.2km intorno a Budapest, il gruppo passerà sul primo arrivo interamente dedicato alle ruote veloci. Tappa abbastanza facile, con un dislivello praticamente impercettibile. C'è un GPM di quarta categoria a meno di 15km dall’arrivo e qualche cambio di direzione sul rettilineo finale. Caleb Ewan può fare subito la voce grossa, ma attenzione anche al "nostro" Giacomo Nizzolo

Dove e quando vedere la tappa Kaposvár-Balatonfüred in tv e live streaming

La Kaposvár-Balatonfüred sarà trasmessa in DIRETTA a partire dalle 12:40 su Eurosport 1 (Canale 210 di Sky e su DAZN), Eurosport Player , Discovery+ ( Scopri l'offerta ) e GCN con il commento di Luca Gregorio e Riccardo Magrini. L'evento sarà visibile anche in streaming per poter vedere la corsa anche su computer, tablet, smartphone e smartTV tramite le applicazioni di Eurosport Player, Discovery+ e GCN. Sarà anche possibile recuperare la gara On Demand su tutte le piattaforme.

Che tappa sarà?

Tappa del Lago Balaton, il mare d’Ungheria. Dopo una prima parte in cui attraverso lievi ondulazioni ci si avvicina al lago si raggiunge Nagykanizsa dove la tappa effettua il giro di boa per tornare al Balaton. Alcuni brevi saliscendi riportano sulla costa. Ultimi 50 km lungo la costa con la sola brevissima asperità dell’Abbazia di Tihany. Finale rettilineo con solo alcuni lievi cambi di direzione. Finale praticamente piatto. Dopo al penisola di Tihany la strada percorre la costa con una breve discesa (pochi metri di dislivello) dentro l’ultimo chilometro. Ultimi 500 m rettilinei in impercettibile ascesa fino all’arrivo su asfalto.

Altimetria tappa 3 Giro d'Italia 2022 Credit Foto Eurosport

Info utili

-Orario di partenza: 12.40;

-Orario d'arrivo: tra le 17.03 e le 17.28;

-Lunghezza: 201 km;

-Dislivello: 890 metri;

Dall'Ungheria fino a Verona: ecco il percorso 2022

