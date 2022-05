Ciclismo

Giro d'Italia 2022 - "Ma cosa fai?" Richeze imposta, ma Gaviria se ne va da un'altra parte: la volata alla moviola

GIRO D'ITALIA - In questo Giro gliene sono successe di tutti i colori. Una volta il deragliatore, una volta il sandwich con i due della DSM, questa volta non segue per nulla il compagno di squadra Richeze che gli stava impostando la volata. Gaviria, però, ha voluto seguire Démare e alla fine è rimasto chiuso non riuscendo ad andare oltre il 4° posto.

00:00:57, 39 minuti fa