Ultimi 3 km perfettamente pianeggianti percorrendo via Dohrn e via Caracciolo verso est per effettuare un giro di boa attorno a una rotatoria all’ultimi km e ripercorrere via Caracciolo fino all’arrivo. Rettilineo d’arrivo di 900 m su asfalto. Sarà una tappa breve ma che promette battaglia tra i velocisti. Il gruppo sfila tra le bellezze di Napoli tra il capoluogo e la penisola flegrea. Il circuito finale, 19 km tra Bacoli e Monte di Procida, sarà da percorrere per cinque volte. L'arrivo è sul lungomare di via Caracciolo dove dovrebbe esserci la volata. Non si esclude, però, un finale diverso se qualcuno saprà anticipare il gruppo.verso est per effettuare un giro di boa attorno a una rotatoria all’ultimi km e ripercorrere via Caracciolo fino all’arrivo. Rettilineo d’arrivo di 900 m su asfalto.

Dove e quando vedere la tappa Napoli-Napoli in tv e live streaming

Ad

La Napoli-Napoli sarà trasmessa in DIRETTA a partire dalle 13:40 su Eurosport 1 (Canale 210 di Sky e su DAZN), Eurosport Player , Discovery+ ( Scopri l'offerta ) e GCN con il commento di Luca Gregorio e Riccardo Magrini. L'evento sarà visibile anche in streaming per poter vedere la corsa anche su computer, tablet, smartphone e smartTV tramite le applicazioni di Eurosport Player, Discovery+ e GCN. Sarà anche possibile recuperare la gara On Demand su tutte le piattaforme.

Ciclismo Le pagelle delle Classiche: Mohoric-van der Poel show, Girmay da 10 IERI A 10:10

CHI VINCE IL GIRO D'ITALIA 2022? Richard Carapaz Miguel Ángel López João Almeida Simon Yates Mikel Landa Romain Bardet Wilco Kelderman Richie Porte Giulio Ciccone Hugh Carthy Tom Dumoulin Vincenzo Nibali

Che tappa sarà?

Tappa cittadina complessa ed esigente. Partenza con passaggio sulla linea di arriva che costituisce il km 0. Si sale la collina di Posillipo per raggiungere Bacoli e compiere un anello sulla costa cumana. Raggiunta Bacoli si affrontano 4 giri del circuito del Monte di Procida di 19 km. Il circuito presenta strade in buono stato, ma con carreggiata ristretta e con continui cambi di direzione e di pendenza. Da segnalare dopo Torregaveta raggiunta Baia lo strappo repentino al 14% che porta a Lago Lucino dove al termine del quarto giro si lascerà il circuito. Rientro attraverso Bacoli e Posillipo attraverso le stesse strade dell’andata con la lunga discesa di via Petrarca a condurre al centro cittadino a agli ultimi chilometri. Ultimi 3 km perfettamente pianeggianti percorrendo via Dohrn e via Caracciolo verso est per effettuare un giro di boa attorno a una rotatoria all’ultimi km e ripercorrere via Caracciolo fino all’arrivo. Rettilineo d’arrivo di 900 m su asfalto.

Altimetria tappa 8 Giro d'Italia 2022 Credit Foto Eurosport

Info utili

-Orario di partenza: 13:40;

-Orario d'arrivo: tra le 17.03 e le 17.25;

-Lunghezza: 153 km;

-Dislivello: 2130 metri;

Dall'Ungheria fino a Verona: ecco il percorso 2022

Giro d'Italia La startlist provvisoria: ci sono van der Poel, Nibali, Carapaz 21/04/2022 A 21:25